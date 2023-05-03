У дворца Карла III задержали мужчину, бросившего патроны от дробовика

CentralAsia (CA) - Лондонcкая полиция арестовала возле Букингемского дворца мужчину, который, предположительно, перебросил на территорию королевской резиденции патроны от дробовика. Это случилось за несколько дней до коронации Карла III, сообщает CNN.

«Полиция прибыла во дворец 2 мая около семи часов вечера по местному времени и задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия. У него также была подозрительная сумка, которую уничтожили контролируемым взрывом. Никаких сообщений о выстрелах или каких-либо ранениях среди офицеров или представителей общественности не поступило», – говорится в заявлении полиции Лондона.

Предметы, которые мужчина перебросил на территорию дворца, сейчас проходят экспертизу, добавили в полиции.

Ни король Карл III, ни королева Камилла не находились в Букингемском дворце во время инцидента.

Инцидент произошел за три дня до коронации нового британского монарха. 6 мая в Вестминстерском аббатстве пройдут торжественные мероприятия. Как известно, в этот же день сторонники «Общества республиканцев» планируют провести акцию протеста. Члены организации считают восшествие на престол Карла III «лучшим шансом покончить с монархией».

Глава «Общества республиканцев» Грэм Смит заявил, что в акциях протеста примут участие более 1000 человек.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны. Планируется, что на свою коронацию Карл III наденет мантию короля Георга VI.