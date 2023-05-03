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Казахстан и Таджикистан учредят совместное предприятие для взаимной торговли
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан и Таджикистан подписали концепцию об учреждении совместного предприятия, которое будет располагаться в соседней республике и оказывать содействие бизнесменам двух сторон в развитии взаимной торговли, сообщает «Казинформ» со ссылкой на председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяна Еренова.

«Мы подписали концепцию с нашими коллегами об учреждении совместного предприятия в Таджикистане. Данное предприятие будет оказывать содействие бизнесменам двух сторон в развитии взаимной торговли, а также в развитии торговли с третьими странами», - сказал Еренов на казахстанско-таджикском бизнес-форуме.

Он добавил, что, по предварительному анализу, казахстанские предприятия смогут нарастить дополнительный объем несырьевого экспорта в Таджикистан на сумму более $170 млн. Но в ближайшие два года, уверен он, эта сумма может вырасти до $2 млрд.

«От реализации отдельных проектов мы уже перешли к системному партнерству в экономике. Этому свидетельствуют подписанные сегодня соглашения на сумму более $1 млрд», - сказал Еренов.

По его словам, в этом году также планируется провести торговую миссию, «где целевым индикатором стоит $120 млн». Большие перспективы развития сотрудничества видятся в нефтехимической и фармацевтической отрасли.

Вместе с тем заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода, говоря о договоренностях с Казахстаном, достигнутых в рамках бизнес-форума в Астане, сообщил, что между странами было подписано соглашение по строительству оптово-распределительных центров, чтобы позволит увеличить поставку востребованной в Казахстане плодоовощной продукции.

Также он выразил уверенность, что «будет решен» вопрос с возобновлением авиасообщения между Душанбе и Астаной.

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