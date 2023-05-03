Касым-Жомарт Токаев встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино и получил в подарок футболку

Джанни Инфантино, Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который впервые прибыл в Астану с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства обсудил с президентом ФИФА развитие потенциала казахстанского футбола и детско-юношеского спорта в республике. Он также поздравил Джанни Инфантино с переизбранием на должность и поблагодарил его за работу на посту главы федерации. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приезд президента ФИФА в Казахстан очень важен с точки зрения развития спорта.

«Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всём мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнёрство с ФИФА и лично с вами», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек, работают 17 футбольных центров и две академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино пообещал, что ФИФА поделится успешным международным опытом и поможет в развитии казахстанского футбола.

«Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнёр. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран», – сказал Джанни Инфантино.

В заключение встречи президент ФИФА подарил Касым-Жомарту Токаеву именную футболку.

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