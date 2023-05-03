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Президент Ирана прибыл в Дамаск впервые с начала гражданской войны в Сирии

CentralAsia (CA) -  Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Дамаск с официальным визитом, сообщило агентство САНА. Иранский лидер намерен перевести развернутые переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Это первый визит главы Ирана в Сирию за 13 лет.

Главы государств намерены обсудить политические и экономические аспекты сирийско-иранских отношений, а также подписать «важные соглашения». Вместе с Раиси в Дамаск прибыли глава иранского МИДа, министры обороны, связи и информационных технологий, дорог и городского строительства и еще ряд высокопоставленных госслужащих.

1 мая встречу по урегулированию сирийского кризиса провели главы МИД Сирии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Ирака. Переговоры с арабскими государствами стали для сирийского руководства первыми с момента решения о приостановке членства Сирии в Лиге арабских государств в 2011 году.

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