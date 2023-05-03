Прорывшего на границе с Кыргызстаном комфортабельный тоннель узбекистанца лишили дома и отправили за решетку

CentralAsia (UZ) - Ферганский областной суд по уголовным делам вынес приговор шестерым жителям Дангаринского района Узбекистана, которые на узбекско-кыргызской границе прорыли тоннель для контрабанды товаров. Об этом 3 мая сообщает УзА.

Тоннель был обнаружен 23 июня 2022 года. В тот день пограничники остановили вызвавший подозрение автомобиль, в котором при осмотре нашли 2707 мобильных телефонов 38 видов на общую сумму свыше 7,6 млрд сумов ($667 тысяч).

По прибытии в дом водителя привлеченные к инциденту сотрудники МВД и СГБ обнаружили подземный переход. Он был вырыт на глубине десять метров и вел на территорию Кыргызстана. Высота тоннеля составила два метра, ширина – 1,2 метра, длина – 128 метров. Переход был оборудован лифтом для спуска и подъема.

В ходе следствия выяснилось, что 32-летний житель Дангаринского района купил два дома по обе стороны узбекско-кыргызской границы и обнес их высоким забором. На участке, который находится в Кыргызстане, наладил производство пеноблоков, а в доме, расположенном в Риштанском районе Ферганской области, оборудовал ферму – для маскировки, как считают силовики.

Затем узбекистанец нанял пятерых жителей Дангаринского района для прокладки трансграничного перехода. По завершении строительства тоннеля он нелегально переправлял в Узбекистан товары, в частности, мобильные телефоны, ткани, изделия медицинского назначения и медикаменты, а в Кыргызстан отправил большое количество иностранной валюты.

По данным фактам управление СГБ по Ферганской области возбудило уголовное дело. Ферганский областной суд признал членов преступной группы виновными по статьям 182 («Нарушение таможенного законодательства») и 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») Уголовного кодекса Узбекистана.

Трое из них приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 7 лет, трое – к исправительным работам.

Обнаруженные в автомобиле мобильные телефоны, а также дом в Риштанском районе, на участке которого был прорыт трансграничный тоннель, переданы в государственную собственность, сам тоннель был засыпан.

Риштанский район Узбекистана граничит с Баткенской областью Кыргызстана.