В Таджикистане произошло землетрясение

CentralAsia (TJ) - В Душанбе сегодня, 3 мая, в 14:51 по местному времени произошло землетрясение, сообщили «Азия-Плюс» в геофизической службе АН РТ.

Эпицентр землетрясения находился 285 км юго-восточнее от города Душанбе на территории Афганистана.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла.

Информация о жертвах и разрушениях не поступало.

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