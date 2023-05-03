В Таджикистане произошло землетрясение
- Таджикистан, общество
- 17:33, 03 мая 2023
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе сегодня, 3 мая, в 14:51 по местному времени произошло землетрясение, сообщили «Азия-Плюс» в геофизической службе АН РТ.
Эпицентр землетрясения находился 285 км юго-восточнее от города Душанбе на территории Афганистана.
Интенсивность толчков в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла.
Информация о жертвах и разрушениях не поступало.
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