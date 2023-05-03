экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане произошло землетрясение

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе сегодня, 3 мая, в 14:51 по местному времени произошло землетрясение, сообщили «Азия-Плюс» в геофизической службе АН РТ.

Эпицентр землетрясения находился 285 км юго-восточнее от города Душанбе на территории Афганистана.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2-3 балла.

Информация о жертвах и разрушениях не поступало.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com