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В Москве запретили запускать беспилотники
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с сегодняшнего дня, 3 мая, в городе введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение составят БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.

«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов»,— написал мэр города в Telegram. Он напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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