Украинские беспилотники ночью атаковали кремлевскую резиденцию Путина, - Кремль

CentralAsia (CA) - Пресс-служба президента России сообщила, что сегодня ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками, передает «КоммерсантЪ».

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента»,— сообщил Кремль.

Пресс-служба президента подчеркнула, что Владимир Путин в результате этой атаки не пострадал. «График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме»,— уточнили в пресс-службе.

В атаке участвовали два БПЛА. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет»,— уточнили в пресс-службе.

В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным»,— говорится в сообщении.