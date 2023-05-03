В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атаке на Кремль

- Азия и мир, политика
- 21:44, 03 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль, сообщает «Страна.ua». Москва обвинила в атаке Киев.
«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», - заявил Никифоров.
По его словам, произошедшее в Кремле, «очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая».
«То, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», - сказал он.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за пресс-секретарем президента также заявил о непричастности Украины к ударам по Кремлю. Он добавил оговорку, что это может быть дело «местных подпольщиков».
«Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским», - написал он в Twitter.
Он сообщил, что появление беспилотников на энергетических объектах или территории Кремля «могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления».
«Как известно, дроны можно купить в любом военторге», - написал он.
Подоляк связал заявление Кремля о беспилотнике над резиденцией президента РФ с подготовкой российским руководством масштабного теракта.
«Относительно дронов над Кремлем. Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует «дроны над Кремлем», - написал он.
Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на сегодня, 3 мая, Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Президент в момент атаки работал в Ново-Огарево и не пострадал, на территории Кремля, по заявлению пресс-службы, пострадавших и материального ущерба тоже нет.
В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая». В пресс-службе добавили, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры, когда посчитает нужным.