В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атаке на Кремль

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль, сообщает «Страна.ua». Москва обвинила в атаке Киев.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», - заявил Никифоров.

По его словам, произошедшее в Кремле, «очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая».

«То, что произошло в Москве, очевидно - нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», - сказал он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вслед за пресс-секретарем президента также заявил о непричастности Украины к ударам по Кремлю. Он добавил оговорку, что это может быть дело «местных подпольщиков».

«Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакую военную задачу. Но дает основания России оправдать свои атаки по гражданским», - написал он в Twitter.

Он сообщил, что появление беспилотников на энергетических объектах или территории Кремля «могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления».

«Как известно, дроны можно купить в любом военторге», - написал он.

Подоляк связал заявление Кремля о беспилотнике над резиденцией президента РФ с подготовкой российским руководством масштабного теракта.

«Относительно дронов над Кремлем. Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует «дроны над Кремлем», - написал он.

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на сегодня, 3 мая, Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Президент в момент атаки работал в Ново-Огарево и не пострадал, на территории Кремля, по заявлению пресс-службы, пострадавших и материального ущерба тоже нет.

В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая». В пресс-службе добавили, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры, когда посчитает нужным.