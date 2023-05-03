Зеленский прокомментировал атаку дронов на Кремль

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку дронов на Кремль, в которой Россия обвинили украинские власти, сообщает «Украинская правда».

«Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого... Поэтому - мы не атаковали Путина, мы это (международному) трибуналу оставим», - сказал глава Украины на пресс-конференции в Хельсинки.

Пресс-служба президента России 3 мая сообщила о ночной атаке двух дронов на Кремль, назвав это терактом и покушением на Владимира Путина (его, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле в момент атаки не было). В нападении власти РФ обвинили Украину. Украинские официальные лица причастность к атаке дронов на Кремль отрицают.