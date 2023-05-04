Внешняя торговля Монголии выросла на 50,4% за 4 месяца

CentralAsia (MNG) - Общий объем импорта и экспорта Монголии увеличился на 50,4% в годовом исчислении до 7,7 млрд долларов США за первые четыре месяца 2023 года, сообщило в среду Главное таможенное управление Монголии.

По словам администрации, азиатская страна зарегистрировала положительное сальдо внешнеторгового баланса, поскольку экспорт превысил импорт примерно на 2,4 миллиарда долларов, в основном из-за значительного увеличения экспорта продукции горнодобывающей промышленности.

Продукция горнодобывающей промышленности составила 88,7 процента от общего объема экспорта богатой полезными ископаемыми страны за четырехмесячный период.

За тот же период страна, не имеющая выхода к морю, торговала со 125 странами.

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