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Монгольская торговая платформа выбирает GTN

CentralAsia (MNG) -  GTN, успешный пионер в области финансовых технологий, десятилетиями успешно делающий инвестиции и торговлю доступными для всех, объединил усилия с монгольским финтех-компанией Denode. Партнерство предоставит розничным инвесторам в Монголии широкий спектр токенизированных активов из разных регионов, что обеспечит доступ к глобальному рынку.

Билгуун Дашдорж, испольнительный директор Denode, заявил: «Мы очень рады сотрудничать с GTN и использовать их доступ к рынку и технологический опыт. Это сотрудничество даст нам доступ к более широкому спектру инвестиционных продуктов, таких как токенизированные акции со всего мира, что позволит нам, чтобы лучше удовлетворять потребности розничных инвесторов в Монголии и на международном уровне. Мы с нетерпением ждем возможности предложить нашим клиентам новую эру инновационных инвестиционных возможностей и инструментов, необходимых им для увеличения их портфелей и достижения их финансовых целей».

Платформа Denode была запущена в феврале 2023 года и предлагает своим клиентам возможность торговать виртуальными активами, такими как криптовалюты, с глобальной ликвидностью. Кроме того, партнерство с GTN добавит к ее предложениям глобально торгуемые токенизированные акции, что ознаменует начало новой эры инвестирования для розничных инвесторов в Монголии и других странах с развивающейся экономикой по всему миру.

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