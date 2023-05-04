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ЦБ Монголии в апреле закупил 998,7 кг драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) -  В апреле ЦБ Монголии (МонголБанк) приобрел 998,7 кг драгоценных металлов, и, таким образом, общий объем приобретенных драгметаллов увеличился до 3,2 тонны с начала года.

С начала 2023 года филиалами ЦБ Монголии в аймаках Баянхонгор и Дархан-Уул закуплено 360,0 кг и 234,3 кг драгоценных металлов соответственно.

ЦБ устанавливает закупочную цену драгоценных металлов по цене мирового рынка. В апреле средняя цена за килограмм составляла 224 794 тугрика.

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