Состоялось мероприятие по культурному обмену монгольских и китайских детей в Пекине

CentralAsia (MNG) - Перед завершением своего рабочего визита в Китай 2 мая 2023 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетила посольство Монголии в Китае и приняла участие в «Дне знакомства с монгольской культурой для малых и китайские дети в Монгольском культурно-информационном центре при посольстве.

Министр иностранных дел Батцэцэг ознакомилась с деятельностью Посольства Монголии в Пекине и провела подробное обсуждение с дипломатическим персоналом дальнейших задач, мер и вопросов внимания, дала указания.

источник: МИД Монголии

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