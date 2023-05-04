Батцэцэг Батмөнх посетила китайскую компанию iFLYTEK

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в ходе своего рабочего визита в Китай посетила пекинский филиал китайской компании iFLYTEK, где ознакомилась с программным обеспечением компании для распознавания и преобразования голоса на основе искусственного интеллекта, оборудованием для перевода голоса на другие языки и программным обеспечением компьютера.

iFLYTEK разрабатывает различные продукты и приложения искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения, городского планирования и производства. С 2010 года iFLYTEK Open Platform разрабатывает универсальное решение для искусственного интеллекта, ориентированное на интеллектуальный голос и взаимодействие человека с компьютером.

Используя технологии компании, искать возможности для восполнения нехватки кадров в учреждениях здравоохранения и образования в сельской местности, а также организовывать международные конференции, встречи и мероприятия одновременно без необходимости в переводчиках на многие иностранные языки с использованием технологий на базе искусственного интеллекта. оборудование для письменного и устного перевода.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила уверенность в возможности введения некоторых государственных услуг, ориентированных на граждан, на управление компанией iFLYTEK, и пригласила их приехать в Монголию и работать вместе в ближайшее время.

В 2017 и 2019 годах iFLYTEK была включена Массачусетским технологическим институтом в число 50 лучших мировых технологических компаний, заняв первое место в Китае и шестое место в мире в 2017 году.

источник: МИД Монголии

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