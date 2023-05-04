В Улан-Баторе соберутся оперные певцы из Монголии, России и Китая, а также японская балерина

CentralAsia (MNG) - Концерт «Мировая классика в Монголии» состоится 9 числа этого месяца в Государственном академическом театре оперы и балета (ГАТОБ) с участием оперных певцов из Монголии, России и Китая, а также артиста балета из Японии.

Идея проекта «Мировая классика в Монголии» родилась благодаря успеху предыдущего мероприятия под названием «Мировая классика в Монголии», премьера которого состоялась 9 мая 2022 года.

На предыдущем концерте были представлены произведения монгольских композиторов в жанре мировой классики или инсценированные арии из монгольской оперы. Основная цель концерта — осветить интерпретацию мировой классики монгольскими артистами и продемонстрировать их художественные таланты и навыки. В этом году исполняется 60 лет со дня основания ГАТОБ. Государственный академический театр оперы и балета стартовал 18 мая 1963 года оперой П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Свои классические произведения представят солист Красноярского академического театра оперы и танца Александр Геннадьевич Михалев и оперная певица провинции Шаньси, Китай Чжан Лэй, а на концерте выступит японская балерина Саки Токисима. Концерт «Мировая классика Монголии» отличается исполнением широкого спектра классических произведений, охватывающих различные виды классического искусства на сцене в течение более двух часов.

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