Более 550 афганских беженцев возвращаются домой из Пакистана

CentralAsia (CA) - В общей сложности 554 афганских мигранта вернулись в Афганистан в понедельник и вторник из Пакистана через контрольно-пропускной пункт Спин-Болдак в южной провинции Кандагар, сообщило Министерство по делам беженцев и репатриации, возглавляемое талибами, сообщает Khaama Press. Их направили в Международную организацию по миграции (IOM).

По сообщению начальника отдела по делам беженцев «Спин Болдак», из тюрем Карачи освобождены 24 семьи, в том числе 55 человек, в том числе 24 ребенка.

Кроме того, ранее на этой неделе Министерство по делам беженцев и репатриации Афганистана объявило, что 120 афганских мигрантов были экстрадированы в страну через приграничный город Спин-Болдак в южной провинции Кандагар.

Ранее Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) объявило, что продолжающееся возвращение афганских беженцев из соседних стран тесно связано с ростом инфляции и отсутствием возможностей трудоустройства в принимающих странах.

Это связано с увеличением притока афганских беженцев в соседние страны Ирана и Пакистана после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.

В прошлом Министерство по делам беженцев и репатриации движения «Талибан» неоднократно сообщало о возвращении афганских граждан из Пакистана и Ирана. Некоторые из этих беженцев были насильственно депортированы, а другие добровольно покинули принимающие страны, говорится в заявлении официальных лиц талибов.

После возвращения талибов к власти большинство мигрантов покинули страну из-за судебного преследования, отсутствия возможностей трудоустройства и угроз безопасности.

С другой стороны, подавляющее большинство населения страны сталкивается с рядом проблем, включая крайнюю нищету, голод, безработицу и проблемы безопасности.

Согласно существующим отчетам, в настоящее время более шести миллионов афганских граждан проживают в Иране и Пакистане, соответственно, что является самым большим числом беженцев, которое две страны принимали за последние десятилетия.

Несмотря ни на что, миллионы афганских беженцев живут и работают в Пакистане и Иране.