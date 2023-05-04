США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $300 млн. Что в него войдет?

CentralAsia (CA) - Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Согласно сообщению Минобороны США, в новый пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной для контрнаступления.