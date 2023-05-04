США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $300 млн. Что в него войдет?

- Азия и мир, политика
- 9:45, 04 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Согласно сообщению Минобороны США, в новый пакет войдут:
дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм гаубицы;
155-мм артиллерийские снаряды;
120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
системы противотанкового вооружения АТ-4 и «Карл Густав»;
авиационные ракеты Hydra-70;
стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
запасные части и другое полевое оборудование.
1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной для контрнаступления.