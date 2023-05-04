У напавшего на школу в Белграде семиклассника обнаружен список жертв

CentralAsia (CA) - Начальник управления полиции Белграда Веселин Милич сообщил, что семиклассник Коста Кецманович, открывший стрельбу в средней школе в центре города, планировал нападение месяц. На его рабочем столе нашли бумаги, где указаны имена детей, которых он планировал убить, а также план входа и выхода из школы. В результате инцидента погибли охранник и восемь детей, ранены шестеро детей и школьный учитель, передает Kurir.

«Изображение выглядит будто из компьютерной игры или какого-то фильма ужасов. Он детально, по классам школы спланировал, как входить, в какой кабинет и какого ребенка ликвидировать»,— сообщил Веселин Милич на пресс-конференции.

Полиция сообщила, что подросток забрал из дома два пистолета отца, с собой у него также был «коктейль Молотова». Отец подростка утверждает, что хранил оружие в сейфе, передает «Вечерне новости». Он задержан сотрудниками полиции по подозрению в причастности к стрельбе.

Источник Blic сообщает, что Коста Кецманович умел стрелять, поскольку тренировался с отцом. По словам собеседника издания, подросток жаловался на насилие со стороны других учеников в театральной школе и посещал психолога.

Стрельба произошла 3 мая в 8:40 по местному времени в школе «Владислав Рыбникар». Зайдя в школу, подросток выстрелил в охранника, а затем пошел к классу истории, стреляя в детей в коридорах. Веселин Милич отмечает, что вскоре после начала стрельбы заместитель директора школы позвонил в службу экстренной помощи, а затем сам Коста Кецманович позвонил в полицию и признался в содеянном. Сотрудники схватили его на школьном дворе, подросток задержан.