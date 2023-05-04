Следственный комитет России возбудил дело о теракте после попытки атаки беспилотников на Кремль

CentralAsia (CA) - Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в связи с атакой беспилотников на Кремль, говорится в телеграм-канале ведомства.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело возбуждено по ст. 205 УК (террористический акт) «в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации».

В сообщении СК уточняется, что два беспилотника были нацелены на Кремль, но в результате предпринятых «военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя».

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два украинских дрона ночью пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента. В этот момент Владимира Путина там не было.

В пресс-службе также заявили, что расценивают произошедшее как теракт и «покушение на президента Российской Федерации». В сообщении Кремля уточнили, что российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Украина отрицает свою причастность к атаке. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает оружия для защиты собственных территорий, в связи с чем он не использует его где-то еще.