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52 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 768 случаев КВИ+ и 91 026 случаев КВИ-.

На 4 мая лечение продолжают получать 1 134 человек (1017+ и 117 КВИ-), из них в стационарах остаются 117 заболевших, трое – в тяжелом состоянии, амбулаторно лечатся 1017 человек.

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