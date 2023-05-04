52 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки
- Азия и мир, общество
- 10:49, 04 мая 2023
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 411 768 случаев КВИ+ и 91 026 случаев КВИ-.
На 4 мая лечение продолжают получать 1 134 человек (1017+ и 117 КВИ-), из них в стационарах остаются 117 заболевших, трое – в тяжелом состоянии, амбулаторно лечатся 1017 человек.
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