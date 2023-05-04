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Спикер парламента Венгрии прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер прибыл сегодня в Улан-Батор с официальным визитом.

В международном аэропорту «Чингис хаан» его встречали вице-спикер парламента Одонтуяа Салдан, председатель парламентской группы по сотрудничеству Монголия-Венгрия Ганибал Наянтай, посол Венгрии в Монголии Борбала Обрущански и другие официальные лица.

слева: Ганибал Наянтай, Ласло Кёвер и г-жа Одонтуяа Салдан
слева: Ганибал Наянтай, Ласло Кёвер и г-жа Одонтуяа Салдан

Официальная часть визита спикера венгерского парламента начнется с торжественного приветствия на главной площади столицы, где гостя встретят спикер парламента Занданшатар Гомбожав и почетный караул.

В ходе визита главы парламента Монголии и Венгрии проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, межпарламентскому сотрудничеству и другим вопросам. Также запланирована встреча с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэном Лувсаннамсраем.

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