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На юге и юго-востоке Казахстана ожидаются заморозки

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 4-6 мая будет ясная погода, однако ночью на юге и юго-востоке ожидаются заморозки, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, отрог Северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы на юге, юго-востоке не исключены заморозки 1-7 градусов. В западных, восточных и юго-восточных регионах страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды – на западе дождь, 4-5 мая временами сильный дождь с грозами, градом, на востоке, в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Также по республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури.

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