Стрельба в школе Белграда: подростка, убившего 9 человек, не привлекут к ответственности

CentralAsia (CA) - 13-летний ученик седьмого класса школы в Белграде Коста Кецманович, который в среду утром застрелил восьмерых учеников и охранника, и тяжело ранил шестерых учеников и учителя, не будет нести уголовной ответственности. Об этом сообщила Высшая государственная прокуратура в Белграде, пишет РТС.

Согласно Закону о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних, ученик школы «Владислав Рыбникар», который устроил стрельбу, не несет уголовной ответственности, поскольку он не достиг 14-летнего возраста.

По распоряжению прокуратуры Белграда отца этого мальчика было решено задержать на срок до 48 часов по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей «Серьезные преступления против общей безопасности».

Власти утверждают, что парень готовил нападение в течение длительного времени. При нем нашли собственноручно нарисованный план школы и список детей, которых он хотел убить.

Парня задержали после нападения у него нашли два пистолета, которые были зарегистрированы на отца.

«Отец утверждает, что у него было несколько единиц оружия, и он держал их под замком. У него было несколько единиц оружия с 2016 и 2017 годов, и что сейф имел код. Очевидно, что парень знал код, потому что ему удалось завладеть этими двумя пистолетами. И он имел три обоймы по 15 патронов в каждой», – сказал представитель прокуратуры.

Он добавил, что, по неофициальной информации, мальчик вместе с отцом ходил на охоту, и именно так он научился стрелять.

Стрельба произошла 3 мая в 8:40 по местному времени в школе «Владислав Рыбникар». Зайдя в школу, подросток выстрелил в охранника, а затем пошел к классу истории, стреляя в детей в коридорах. В полиции отметили, что вскоре после начала стрельбы заместитель директора школы позвонил в службу экстренной помощи, а затем сам Коста Кецманович позвонил в полицию и признался в содеянном. Сотрудники схватили его на школьном дворе, подросток задержан. Blic сообщает, что подросток жаловался на насилие со стороны других учеников в театральной школе и посещал психолога.