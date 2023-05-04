Токаев встретил Рахмона в Акорде. Фото, видео

Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в Акорде, сообщает Inform.kz.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

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Токаев и Рахмон прошли по ковровой дорожке к государственному флагу Казахстана, после чего началась двусторонняя встреча глав государств в узком составе.

3 мая Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. В тот же день в столице прошел казахстанско-таджикский бизнес-форум, в ходе которого бизнесмены подписали контракты на 2,6 млрд долларов.

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