Токаев встретил Рахмона в Акорде. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в Акорде, сообщает Inform.kz.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Токаев и Рахмон прошли по ковровой дорожке к государственному флагу Казахстана, после чего началась двусторонняя встреча глав государств в узком составе.
3 мая Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. В тот же день в столице прошел казахстанско-таджикский бизнес-форум, в ходе которого бизнесмены подписали контракты на 2,6 млрд долларов.