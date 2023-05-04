В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде

CentralAsia (TM) - Правительство Сербии объявило с пятницы, 5 мая, трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь человек, сообщил министр образования страны Бранко Ружич, передает «РИА Новости».

Полиция ранее сообщила, что задержала 13-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы, погибли восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.

Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, после чего участники перекрестились.

«От имени министерства просвещения (образования) Республики Сербия выражаю глубочайшие соболезнования в связи с величайшей трагедией, которая произошла в Сербии и в нашей системе образования в новейшей истории... Правительство приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем, 7 мая, а занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания», - заявил Ружич.

Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - девочка с ранением в голову и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.

Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов, у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя «коктейлями Молотова», которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.