Житель Алматинской области содержал в доме двух 5-месячных львят. Полиция изъяла животных (видео)

CentralAsia (KZ) - Житель Алматинской области незаконно держал дома двух львят, сообщает Polisia.kz.

«4 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью изобличили 22-летнего мужчину, который незаконно содержал двух пятимесячных детёнышей льва», – говорится в сообщении.

Сообщается, что он содержал редких хищников в подсобке.

Львят изъяли, а на владельца завели уголовное дело о незаконном обращении с редкими животными. Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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