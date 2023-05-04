Токаев и Рахмон сделали совместное заявление для СМИ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сделали заявление для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

«Таджикистан – это братская для нас страна, важный и надёжный партнёр. Наши народы связывают подлинная дружба, общая история, духовные и культурные ценности. Символично, что ваш визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием. Подтверждением тому служит подписанная сегодня Декларация о союзническом взаимодействии», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что большие возможности для углубления двустороннего взаимодействия имеются в энергетике и машиностроении. Казахско-таджикский бизнес-форум и заседание Делового совета, состоявшиеся накануне, подтвердили заинтересованность предпринимателей в налаживании взаимовыгодных контактов в этих сферах. В ходе бизнес-форума были подписаны контракты на сумму 1,8 млрд долларов.

«По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос на 40%, превысив 500 млн долларов. Казахстан является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Таджикистан. При этом у нас есть резервы для увеличения экспорта растительных масел, макарон, молочных продуктов и кондитерских изделий. Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договорённостей подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года», – отметил президент Казахстана.

Отмечена необходимость создания более благоприятных условий для расширения деловых контактов и экономической кооперации. В этой связи особое значение приобретает начало двустороннего взаимодействия в формате межрегиональных форумов. Ещё раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений. Особая роль в этом вопросе отводится Международному фонду спасения Арала (МФСА), добавил он.

«Достигнутые договорённости имеют исключительное значение с точки зрения укрепления казахско-таджикских отношений и являются ярким свидетельством вашей приверженности дальнейшему сближению наших стран», – сказал президент Казахстана.

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