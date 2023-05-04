экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами, передает МИА «Казинформ».

«Символично, что ваш визит проходит в год установления 30-летия дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы казахско-таджикское сотрудничество достигло значительного прогресса, неуклонно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе Правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием», - сказал Токаев во время совместного заявления, обращаясь к Рахмону.

По словам главы казахского государства, подтверждением тому служит подписанная сегодня декларация о союзническом взаимодействии.

«Документ в полной мере отвечает интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных контактов. В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность лидеру братского Таджикистана, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за его колоссальный труд и вклад в углубление и всестороннее развитие казахско-таджикских отношений», - отметил президент Казахстана.

«Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров, они носили доверительный и дружеский характер, и несомненно стали крупной вехой в сотрудничестве двух стран», - добавил Токаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com