Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами, передает МИА «Казинформ».

«Символично, что ваш визит проходит в год установления 30-летия дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы казахско-таджикское сотрудничество достигло значительного прогресса, неуклонно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе Правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием», - сказал Токаев во время совместного заявления, обращаясь к Рахмону.

По словам главы казахского государства, подтверждением тому служит подписанная сегодня декларация о союзническом взаимодействии.

«Документ в полной мере отвечает интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных контактов. В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность лидеру братского Таджикистана, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за его колоссальный труд и вклад в углубление и всестороннее развитие казахско-таджикских отношений», - отметил президент Казахстана.

«Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров, они носили доверительный и дружеский характер, и несомненно стали крупной вехой в сотрудничестве двух стран», - добавил Токаев.

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