Президент Монголии примет участие в церемонии интронизации короля Карла III

CentralAsia (MNG) - Церемония возведения на престол короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III состоится в субботу, 6 мая. Церемонию будут транслировать в прямом эфире по телевидению, но ожидается, что количество гостей, которые будут присутствовать лично, сократится с 8000 до 2000.

Вчера /4 мая 2023 г./ в Великобританию отправлялись Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж и Председатель Правительства Монголии Амарбаясгалан Дашзэвэг. Они примут участие в церемонии интронизации короля Карла III.

Коронация короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III станет тремя днями "церемониальных, праздничных и общественных мероприятий". Трехдневные выходные в начале мая в Великобритании будут включать две грандиозные процессии, церковную службу, звездный концерт в Виндзорском замке и день волонтерства.

Король Карл ІІІ, как отмечается, настаивал на том, что исторический момент, который будет отмечаться с субботы, 6 мая, по понедельник, 8 мая, должен быть "укоренен в древних традициях и зрелищности", но также "смотреть в будущее".

источник: Middle Asian News

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