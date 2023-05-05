В Стокгольме организовано мероприятие «Монгольская культурная ночь-2023»

CentralAsia (MNG) - 22 апреля 2023 г. Посольство Монголии в Королевстве Швеция в сотрудничестве с несколькими неправительственными организациями, такими как Ассоциация монголов в Швеции, Посланник культуры Монголии, ассоциация монгольских инициатив, языковые и культурные центры, успешно организовали мероприятие «Монгольская культурная ночь-2023» в Стокгольме.

Это мероприятие было проведено в рамках инициативы «Стокгольмская культурная ночь», ежегодного мероприятия, организованного мэрией Стокгольма для популяризации материального и нематериального культурного наследия, истории и традиций Монголии среди жителей города и их распространения. следующему поколению монголов, проживающих в Швеции.

Во время мероприятия, которое проводится уже второй год, участников знакомят с программой «Годы посещения Монголии», а также с традиционными монгольскими молочными продуктами и чаем с молоком. На мероприятии также были представлены демонстрации кочевой культуры, национальная стрельба из лука, представления народного творчества, монгольские национальные костюмы и танцы для привлечения заинтересованных людей. Кроме того, в библиотеке Музея дальневосточных древностей в центре Стокгольма была организована монгольская игра-головоломка, где слушатели прослушали протяжные песни народной артистки Норовбанзад Намжил и осмотрели 13 экспонатов монгольской каллиграфии, а также материальное и нематериальное культурное наследие, зарегистрированное ЮНЕСКО.

Мероприятие послужило платформой для демонстрации культурных чудес Монголии, содействия межкультурному обмену и укрепления связей между Монголией и Швецией.

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