Спикеры Монголии и Венгрии провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - 4 мая в Государственном дворце состоялись официальные переговоры председателя Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатара Гомбожав и спикера Национального собрания Венгрии Ласло Кёвера.

В начале встречи спикер Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что Венгрия является важным партнером Монголии в Восточной Европе, и взаимное сотрудничество было непрестанно активным даже во времена ограничений и трудностей.

Занданшатар сказал: «Активное сотрудничество между законодательными органами двух стран имеет важное значение для расширения двусторонних отношений, обогащения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и создания благоприятной правовой среды. Тесное сотрудничество между Секретариатом и депутатскими группами дружбы в парламентах имеет важное значение для укрепления межпарламентского сотрудничества», и выразил готовность работать вместе для возрождения сотрудничества между соответствующими Секретариатами, отвечающими за повседневную деятельность законодательных органов, и обмена опытом путем обмена персонал.

Спикер Занданшатар Гомбожав просил обратить внимание на реализацию договоренностей об установлении прямых отношений между Научно-исследовательским институтом при Аппарате Парламента Монголии и Центром информационных услуг Национального собрания Венгрии и проведении совместных научных исследований.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер поблагодарил за теплый прием и пригласил председателя Великого Государственного Хурала Занданшатара Гомбожав и членов монголо-венгерской парламентской группы в Великом государственном хурале посетить Венгрию в удобное для них время. Он отметил важность расширения отношений и сотрудничества между двумя странами в контексте экономики, увеличения товарооборота и пообещал сосредоточиться на ускорении программ студенческого обмена. Спикер Венгрии выразил полную поддержку предложений и инициатив своего монгольского коллеги по развитию сотрудничества между двумя странами и заявил о своей решимости содействовать сотрудничеству в сфере образования, сельского хозяйства, туризма и животноводства.

Стороны выразили уверенность, что монгольские студенты, обучающиеся в Венгрии, станут мостом, соединяющим народы двух стран, и внесут ощутимый вклад в развитие традиционных дружеских отношений и сотрудничества. Они отметили, что тот факт, что граждане Венгрии могут посещать Монголию в течение 30 дней без визы, стал важным импульсом для развития туризма.

источник: Великий Государственный Хурал

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