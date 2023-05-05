Фигуристка Камила Валиева прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) - В связи с тем, что правительство объявило 2023 год годом посещения Монголии, чемпионы мира по фигурному катанию приедут и представят свои лучшие выступления в крытом катке Steppe Arena Улан-Батора.
Фигуристы из России прибыли в Монголию вчера /4 мая 2023 г./ в 16:00. А вот фигуристка Камила Валиева приземлилась в международном аэропорту Чингисхан на рейс в 20:40.
Комитет по физкультуре организует первое в Монголии полномасштабное шоу по фигурному катанию 6-7 числа этого месяца на стадионе «Степь-Арена». В шоу принмают участие:
Камила Валиева
Елизавета Туктамышева
Аделия Петросян
Софья Акатеева
Евгений Семененко
Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
Петр Гуменник
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Виктория Синицына и Никита Кацалапов