Фигуристка Камила Валиева прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) - В связи с тем, что правительство объявило 2023 год годом посещения Монголии, чемпионы мира по фигурному катанию приедут и представят свои лучшие выступления в крытом катке Steppe Arena Улан-Батора.

Фигуристы из России прибыли в Монголию вчера /4 мая 2023 г./ в 16:00. А вот фигуристка Камила Валиева приземлилась в международном аэропорту Чингисхан на рейс в 20:40.

Комитет по физкультуре организует первое в Монголии полномасштабное шоу по фигурному катанию 6-7 числа этого месяца на стадионе «Степь-Арена». В шоу принмают участие:

Камила Валиева

Елизавета Туктамышева

Аделия Петросян

Софья Акатеева

Евгений Семененко

Дмитрий Алиев

Марк Кондратюк

Петр Гуменник

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Виктория Синицына и Никита Кацалапов

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