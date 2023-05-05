Предложения по внесению поправок в Закон об инвестициях Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство экономики и развития организовало обсуждение поправок в Закон об инвестициях. В обсуждении приняли участие представители международных организаций, посольств иностранных государств в Монголии, представители инвесторов.

Министр экономики и развития и вице-премьер 5 апреля отдали распоряжение о подготовке пересмотра Закона об инвестициях.

Начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономики и развития Б.Анар сказал: «В проекте закона об инвестициях указано, как регистрировать иностранные инвестиции, как привлекать инвестиции и какие виды поддержки и налоговые льготы будут предоставляться. Характерно, что иностранные инвесторы разъясняют механизм решения проблем в своей деятельности. Также очень неясными остаются вопросы, связанные с земельными отношениями. Если иностранные инвесторы хотят приехать и открыть завод и использовать землю, в Законе о земле есть положение о землепользовании в течение очень короткого периода времени. Это хорошо согласовано с законом о земле, или регулирование землепользования отражено более четко».

Согласно Закону об инвестициях, функции государственных учреждений должны быть четкими, налоговая среда должна быть стабильной, а разрешение споров должно быть открытым. Заместитель министра экономики и развития Г.Тувдэндорж сказал: «Государственного надзора должно быть меньше».

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Монголии О. Адъяа сказал: «Мы говорили об инвестиционном законе в течение последних двух лет. Похвально, что они реформируют закон об инвестициях и меняют восемь блоков вопросов. Самое главное, проблема должна быть решена комплексно правовым путем. Закон о налогообложении, Закон о земле и Закон о полезных ископаемых могут быть полностью реализованы в сочетании с Законом об инвестициях. Законопроект о полезных ископаемых обсуждается с прошлой недели. Важно, как этот закон связан с Законом об инвестициях. Я думаю, что двум рабочим группам полезно обменяться мнениями и объединить свои концепции. Я считаю, что вопрос не может быть решен одним только законом».

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