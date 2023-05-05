Оценка рынка Монгольской фондовой биржи достигла исторического максимума

CentralAsia (MNG) - Когда в прошлый понедельник начались торги на вторичном рынке акций Хаан Банка, обменный курс вырос на 15 процентов и составил 1102 тугрика за единицу. В результате рыночная стоимость составила 2,1 трлн тугриков, что выше, чем у других компаний.

Ранее, 5 января 2022 года, APU стала первой компанией, рыночная стоимость которой достигла двух триллионов тугриков. В настоящее время АПУ, Голомт Банк, Таван-Толгой и Төрийн банк входят в первую пятерку в списке самых дорогих компаний наряду с Хаан Банком. Стоимость пяти ведущих компаний достигла 8,7 трлн тугриков 1 мая, достигнув исторического максимума.

Рыночная стоимость Монгольской фондовой биржи (МФБ) впервые превысила семь триллионов тугриков в начале марта прошлого года, а объем торгов на МФБ в прошлом месяце увеличился до 219,2 миллиарда тугриков. На это повлияло IPO Хаан Банка на сумму 183,3 млрд тугриков. Некоторые эксперты упомянули, что около 19 трлн тугриков было продано в виде облигаций компаний и ценных бумаг, обеспеченных активами.

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