В восточной Монголии вспыхнула овечья оспа

CentralAsia (MNG) - В конце 2022 года в Монголии было 71,1 миллиона голов домашнего скота, и она остается одной из последних кочевых стран в мире.

В четверг провинциальное ветеринарное управление восточно-монгольском аймаке Дорнод сообщило о вспышке овечьей оспы в населенных пунктах.

По данным управления ветеринарии, вспышка высококонтагиозной болезни овец, вызванной вирусом оспы, зарегистрирована в четырех сомонах (административных единицах) аймака, а именно: Дашбалбар, Булган, Цагаан-Овоо и Чулуунхороот.

Департамент призвал местных пастухов быть бдительными, следить за своими стадами и как можно скорее сообщать о любых подозрительных случаях в соответствующие органы из-за быстрого распространения болезни и высокой смертности.

По данным Национального статистического управления Монголии, на конец 2022 года в Монголии было 71,1 миллиона голов домашнего скота, и она остается одной из последних кочевых стран в мире.

Овцы составляли 46,0% всего скота страны.

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