Члены делегаций России и Украины подрались в Анкаре. Видео

CentralAsia (CA) - В кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре произошла драка между делегатами России и Украины. Видео конфликта опубликовала телеведущая «России 1» Ольга Скабеева, передает РБК.

Инцидент произошел во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой перед камерами. К ней за спину зашел представитель украинской делегации и развернул флаг Украины. Увидевший это сотрудник международного управления Госдумы подошел к нему, вырвал флаг и попытался унести. После этого делегат Украины ударил его.

«Сейчас наш представитель находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», — сообщили в российском посольстве в Турции.

По словам Скабеевой, инцидент произошел, когда Тимофеева рассказывала журналистам о предыдущем конфликте между делегациями, который случился в тот же день в зале заседаний: украинские делегаты вывесили свой флаг и начали выкрикивать оскорбительные лозунги.

Как рассказывала Тимофеева РБК, украинские депутаты «действовали как по указке». «Нужно отдать должное, что в этот момент внимание всех спикеров было привлечено только к нам. Нам не просто дали договорить, мы высказали свою точку зрения, что организация сегодня находится в жесточайшем кризисе», — сказала она.

Ранее на заседании ПАЧЭС в Анкаре между членами делегаций Украины и России произошла перепалка, сообщает «Анадолу».

В ходе выступления Тимофеевой, украинская делегация развернула за ее спиной флаг ультранационалистической организации «Правый сектор» и начала скандировать антироссийские лозунги.

Члены российской делегации попытались предотвратить действия украинской стороны, произошла перепалка.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L