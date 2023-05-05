При стрельбе в Сербии погибли 8 человек, 13 ранены

- Азия и мир, происшествия
- 10:15, 05 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В Сербии молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив, по меньшей мере, 8 человек и ранив 13 человек, сообщает The Associated Press.
ЧП случилось неподалеку от Белграда поздно вечером в четверг.
Это стало вторым массовым убийством в Сербии за последние два дня.
Нападавший беспорядочно стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.
Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который сбежал после стрельбы.
Стрельба произошла на следующий день после того, как 13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде, в результате которой погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.
Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг «террористическим актом».
К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.
Никаких других подробностей пока неизвестно, и полиция не сделала никаких заявлений.
3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе. В результате были убиты девять человек, в том числе один охранник и восемь детей. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур. Президент страны Александр Вучич на этом фоне предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет.