При стрельбе в Сербии погибли 8 человек, 13 ранены

CentralAsia (CA) - В Сербии молодой человек открыл огонь из автомобиля, убив, по меньшей мере, 8 человек и ранив 13 человек, сообщает The Associated Press.

ЧП случилось неподалеку от Белграда поздно вечером в четверг.

Это стало вторым массовым убийством в Сербии за последние два дня.

Нападавший беспорядочно стрелял по людям возле города Младеновац, примерно в 50 километрах к югу от столицы.

Полиция разыскивает 21-летнего подозреваемого, который сбежал после стрельбы.

Стрельба произошла на следующий день после того, как 13-летний мальчик, используя оружие своего отца, устроил стрельбу в школе в Белграде, в результате которой погибли восемь его одноклассников и школьный охранник.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в четверг «террористическим актом».

К операции по задержанию подозреваемого привлечены спецподразделения полиции и вертолеты, а также кареты скорой помощи.

Никаких других подробностей пока неизвестно, и полиция не сделала никаких заявлений.

3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе. В результате были убиты девять человек, в том числе один охранник и восемь детей. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур. Президент страны Александр Вучич на этом фоне предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет.