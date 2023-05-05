Премьер Монголии нанес визит вежливости спикеру Национального собрания Венгрии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нанес визит вежливости Председателю Национального собрания Венгрии Кёверу Ласло, находящемуся с официальным визитом в Монголии по приглашению Председателя Великого Государственного Хурала Занданшатара Гомбожава. Визит был направлен на укрепление связей между парламентами двух стран.

В начале встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул значение визита г-на Кёвера Ласло в Монголию и отметил, что одним из приоритетов внешней политики Монголии является укрепление отношений и сотрудничества с Венгрией во всех областях, с особым вниманием упор на расширение экономики, внешней торговли и инвестиций между двумя странами.

В своем выступлении г-н Кёвер Ласло подтвердил приверженность Национального собрания Венгрии поддержке торгово-экономического и всестороннего сотрудничества между правительствами двух стран в рамках «Новой политики возрождения» Монголии. Укрепление связей со своими международными партнерами является одним из подходов к достижению цели Политики по содействию экономическому росту и стабильности в Монголии.

Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество между двумя странами в области образования и культуры может быть распространено на другие области, такие как туризм, экономика и социальное обеспечение. Венгрия, член Европейского Союза, традиционно поддерживает дружеские отношения и сотрудничество с Монголией и является третьей соседней страной.

Венгрия имеет традиционные дружеские отношения с нашей страной. С 2017 года 200 студентов из Монголии ежегодно обучаются в стране по стипендии правительства Венгрии в рамках программы сотрудничества в области образования между двумя странами. Премьер-министр подтвердил готовность к сотрудничеству во всех аспектах, чтобы встречи, переговоры и договоренности между спикерами парламентов двух стран были конструктивными, эффективными и реализованными.

Встреча завершилась на позитивной ноте, обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению партнерства между странами. Ожидается, что официальный визит г-на Кёвера Ласло в Монголию принесет плодотворные результаты в развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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