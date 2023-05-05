В небе над Киевом уничтожен неуправляемый Bayraktar. Видео, фото

CentralAsia (CA) - В четверг вечером над Киевом ВСУ сбили украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar, поскольку он был неуправляемым и мог причинить вред. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!

Жаль, но это техника, и такое случается», - говорится в сообщении.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, что речь идет о технической неисправности беспилотника.

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Причины происшествия устанавливаются.

В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

Как пишет «Страна.ua», вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работали средства ПВО – и в результате сбили беспилотник. В двух районах столицы вспыхнули пожары после падения его обломков.

Кроме того, сообщалось, что взрывной волной от падения обломков дрона разбиты стекла ТЦ.