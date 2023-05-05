Неустойчивая погода ожидается в выходные в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 6-8 мая ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, сохранятся ночные заморозки, сообщает «Казгидромет».

«На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь», - сообщают синоптики.

Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, где будет сухая и ясная погода, но температура воздуха будет повышаться.

Между тем на большей части страны сохранятся заморозки ночью 1-7 градусов. Также по республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури.

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