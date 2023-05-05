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За сутки в Казахстане выявлено 63 случая коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 831 случай КВИ+.

На 5 мая лечение получают 1 129 человек (986 КВИ+ и 143 КВИ-), из них в стационарах находятся 143 заболевших, в том числе трое – в тяжелом состоянии, на амбулаторном уровне лечатся 986 человек.

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Коронавирус в Казахстане
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