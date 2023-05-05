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Пашинян признал наличие трудностей в отношениях Армении и ОДКБ
Никол Пашинян
Никол Пашинян

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях в отношениях республики с ОДКБ, передает Aysor.

«Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией», - сказал Пашинян, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.

По его словам, ОДКБ «не смог выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении».

23 ноября 2022 года в Ереване Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

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