Пригожин заявил о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

CentralAsia (CA) - ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая, передав позиции подразделениям Минобороны России, говорится в обращении основателя ЧВК Евгения Пригожина к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу, президенту Владимиру Путину и народу России. Обращение опубликовала в Telegram пресс-служба бизнесмена.

«10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Минобороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — говорится в обращении.

По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» «отвлекла огромное количество сил противника и дала возможность российской армии занять выгодные рубежи обороны и продолжить наступление».

Пресс-служба Пригожина также опубликовала его видеообращение. В нем он заявил, что ЧВК получала не более 30% от потребностей в снарядах: «Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед».

По его словам, сейчас подразделения получают «не более 10%» боеприпасов. «Нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут», — заявил бизнесмен.

Пригожин заявил, что, согласно первоначальному плану, ЧВК должно было занять город к 9 мая. По его словам, сейчас бойцам ЧВК осталось взять 2 кв. км Бахмута из 45 кв. км. Однако из-за снарядного голода, который Пригожин оценил в 90%, и высоких потерь личного состава ЧВК не будет продолжать бой.

«Прошу начальника Генерального штаба подписать боевое распоряжение в адрес «Группы Вагнера» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях»,— заявил Пригожин.