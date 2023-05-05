Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона на Парад 9 мая в Москве

CentralAsia (TJ) - Президенты России и Таджикистана поговорили по телефону. В ходе разговора Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

Главы государств обсудили развитие таджикско-российских отношений, обстановку на границе Таджикистана и Афганистана и график двухсторонних мероприятий на 2023 год. Владимир Путин и Эмомали Рахмон подтвердили готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества, отметили в пресс-службе.

Путин и Рахмон обменялись поздравлениями по случаю 78-й годовщины Победы. Президент России также пригласил своего таджикского коллегу посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. В пресс-службе президента Таджикистана уточнили «РИА Новости», что Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Душанбе. Решение о поездке в Москву пока не принято.

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