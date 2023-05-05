Путин пригласил Рахмона в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы
- Таджикистан, политика
- 17:21, 05 мая 2023
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CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
Как сообщается на сайте таджикского президента, свое приглашение Путин озвучил во время телефонного разговора.
Во время беседы стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, в том числе по обстановке на таджикско-афганской границе.
В это же время в Москве будет находится президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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