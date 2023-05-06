ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

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CentralAsia (CA) - Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.

Об этом решении он сообщил в пятницу на брифинге в Женеве, согласившись с соответствующей рекомендацией экспертов ВОЗ, передаёт Euronews.

Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: "Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по COVID-19) в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией".

"С большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации", - отметил Гебрейесус.

Комитет по ЧС отметил тенденцию к снижению числа смертей, госпитализаций, в том числе госпитализаций в отделения интенсивной терапии, и высокий уровень иммунитета населения к SARS-CoV-2.

Гебрейесус также сообщил, что за время пандемии, по оценке ВОЗ, от коронавируса погибли 20 млн человек. Он отметил, что это больше официально учтенного властями различных стран числа погибших - 6,9 млн человек.

Число выявленных за это время случаев заболевания - 765,2 млн.

Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Она продлилась в итоге 3 года 1 месяц и 24 дня.