По проникновению IPv6 Монголия обошла Корею, лидера в промышленном и технологическом секторах

CentralAsia (MNG) - Внедрение IPv6 (Internet Protocol version 6) в Монголии внезапно достигло 25% и привлекло внимание мировой индустрии высоких технологий.

Все устройства, которые мы используем, имеют доступ к Интернету через IP-адрес (интернет-протокол). Однако количество доступных адресов IPv4 (Internet Protocol version 4) во всем мире составляет всего 4,3 миллиарда, и это очень ограниченный и истощающийся ресурс. Поэтому страны по всему миру сталкиваются с серьезной проблемой при переходе на следующую версию IP-адресов.

Глобальное внедрение IPv6 продолжается на уровне около 43 процентов.

По состоянию на ноябрь 2022 года доля IPv6 в общем внешнем трафике для Монголии составляла всего 0,06%. В Монголии внедрение IPv6 внезапно достигло 25% за короткий период времени, что привлекло внимание мировой технологической индустрии.

Компания Univision группы Unitel Group успешно перевела 50% всех домашних интернет-пользователей на IPv6, что привело к резкому увеличению, а по уровню международного проникновения IPv6 Монголия превзошла Южную Корею, Филиппины, Сингапур и Италию, которые являются лидерами в отрасли и технологиях.

Напомним, что в России показатель не столь велик — по данным Google, он находится на уровне 8,4%.

Unitel Group продолжит внедрение IPv6, и в 2023 году она намерена представить его 80 процентам своих пользователей, а также представить его мобильным пользователям и организациям. В результате Монголия входит в число 15 ведущих стран Азии, и перед нами открываются многие возможности, такие как повышение конкурентоспособности и положительный экономический эффект.

IPv4, который сегодня наиболее широко используется в мире, имеет потенциальную пропускную способность только для половины населения мира, в то время как IPv6 обладает огромным количеством ресурсов, которые могут адресовать каждую песчинку в мире.

Благодаря упрощению структуры интернет-пакетов в IPv6 время задержки в онлайн-средах, таких как видео и онлайн-игры, будет уменьшено, а качество обслуживания будет улучшено.

IPv6 — новая версия интернет-протокола (IP), призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт целого ряда принципиальных изменений. Протокол был разработан IETF. Длина адреса IPv6 составляет 128 бит, в отличие от адреса IPv4, длина которого равна 32 битам.

источник: Middle Asian News

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