Обсуждено сотрудничество Монголии с ПРООН в 2023-2027 гг.

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь МИД Анхбаяр Нямдорж встретился с заместителем регионального директора по Азии и Тихоокеанскому региону Программы развития ООН г-ном Кристоф Бахуэ, 4 мая 2023 г.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Монголией и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в том числе о приоритетных направлениях сотрудничества на ближайшие пять лет, а также о текущих проектах и ​​мероприятиях.

В ходе встречи госсекретарь Анхбаяр Нямдорж представил предложения по проектам, реализуемым в Монголии ПРООН, и улучшению их результатов. Он подчеркнул, что в ходе визита Генерального секретаря ООН А. Гутерриша в Монголию в 2022 г. была достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества Монголии и ООН в целях развития и выводе его на новый уровень, и выразил уверенность, что ПРООН внесет значительный вклад в в этом отношении.

Заместитель регионального директора ПРООН по Азии и Тихоокеанскому региону. Кристоф Бауэ подчеркнул, что ПРООН придает большое значение сотрудничеству с Монголией. Он выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством по многим направлениям, таким как содействие устойчивому развитию, борьба с изменением климата, обеспечение гендерного равенства и укрепление государственной службы, и подтвердил свою поддержку в будущем.

В 2023-2027 годах Монголия будет придавать первостепенное значение в сотрудничестве с ПРООН следующим направлениям:

1) диверсифицированный, инклюзивный переход к «зеленой» экономике,

2) устойчивое управление экосистемами, обеспеченное информацией о рисках, адаптированное к изменению климата,

3) обеспечение равноправия женщин и доступного и ответственного управления.

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