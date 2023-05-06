Токаев считает необходимым нарастить долю современного вооружения и техники в армии Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на всеармейском совещании заявил о необходимости наращивать долю современного вооружения и в целом продолжить технологическую модернизацию армии, передает «Власть».

«Силовые структуры должны соответствовать новым требованиям. Сейчас сформировано командование Сил специальных операций. Также ведется реальная работа по совершенствованию возможностей десантно-штурмовых войск. Укрепляется потенциал территориальной обороны. Создаются отряды гражданской обороны. Развитие подразделений спецназа продолжается стремительными темпами. Вся эта работа должна быть завершена вовремя. Их следует постепенно обеспечивать необходимым оборудованием», - заявил Токаев.

В целом, по его словам, необходимо продолжить технологическую модернизацию армии, в частности, отметил президент, «следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов».

«Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин. Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск», - подчеркнул глава государства.

Также нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск, проанализировать способы боевых действий, при этом следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки. А также повышать требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров. Президент считает, что одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава является наличие развитой полигонной инфраструктуры, также большое значение имеет широкое использование различных тренажеров и симуляторов.

Еще одна важна задача – это развитие системы военного образования и науки. Глава государства подчеркнул, что военные академии и институты должны соответствовать мировым стандартам, следует укреплять их материальную базу, адаптировать образовательную программу к современным требованиям, широко использовать возможности других вузов для подготовки военных специалистов. А ректоры должны нести прямую ответственность за боевую подготовку курсантов.

«Вопрос военной безопасности должен основываться на научных выводах. То есть необходимо отдавать приоритет исследовательской работе», - сказал Токаев.

Также военно-учебные заведения должны установить тесные связи с предприятиями в области обороны.

«Природа современных конфликтов совершенно иная. В мире идет гибридная война. Поэтому повышение интеллектуального потенциала Вооруженных Сил является очень важной задачей. Образование и обучение всегда должны дополнять друг друга», - отметил он.

Вместе с тем Токаев считает, что в полноценном перевооружении и модернизации армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс, поэтому правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг. Кроме этого, нужно наращивать возможности заводского и войскового ремонта.

Кроме этого, важно, по мнению президента, «не допускать опасных для общества течений, таких как жестокость и тирания», предотвращать насилие и дедовщину в армии, и для этого необходимо перенимать опыт старшего поколения для воспитания молодых солдат. Токаев сообщил, что должна быть разработана концепция военно-патриотического воспитания до 2030 года.

Также президент затронул и вопрос социального обеспечения военнослужащих, отметив, что для них «важно и наличие социальных лифтов».

«Следует расширить меры социальной поддержки военных. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание. В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%», - анонсировал президент.

Также, по его словам, на рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих и будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров.

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